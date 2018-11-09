İspanya
'da devam eden 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda Erkek Kumite Milli Takımı, finale yükseldi.
Başkent Madrid
'de düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde takım elemeleri yapıldı. Uğur Aktaş
, Erman Eltemur, Burak Uygur
, Rıdvan Kaptan
, Alparslan Yamanoğlu
, Samed Gök ve Ömer Abdurrahim Özer'den oluşan Erkek Kumite Milli Takımı, finale çıktı.
Elemelerdeki ilk maçında Suudi Arabistan
'ı 3-0 mağlup eden milliler, ikinci turda Peru'yu 2-0 yendi.
Son Dünya Şampiyonası'nın finalisti Japonya
'yı da Alparslan Yamanoğlu, Burak Uygur ve Uğur Aktaş'ın galibiyetleri ile 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, Makedonya
'yı ise Burak Uygur, Uğur Aktaş ve Alparslan Yamanoğlu'nun galibiyetleriyle 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Azerbaycan
karşısında galibiyet sayılarının eşit olması nedeniyle alınan puanlara göre Türkiye
, 12-7'lik üstünlükle adını finale yazdırdı. Böylece, milliler 2008 ve 2012'nin ardından üçüncü kez bu başarıyı tekrarlamış oldu.
Erkek Kumite Milli Takımı, 11 Kasım Pazar günü, 2014 ve 2016 yıllarının dünya şampiyonu İran
ile karşılaşacak.
8 madalya mücadelesi
Şampiyonada şimdiye kadar yapılan bireysel ve takım mücadeleleri sonunda milli sporcular, 8 madalya müsabakasına çıkma başarısı elde etti.
Kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik
Arapoğlu ile Erkek Kumite Milli Takımı final müsabakasına çıkacak.
Erkek ve Kadın Kata Milli Takımlarının üçüncülük mücadelesi vereceği İspanya'daki organizasyonda, Ali Sofuoğlu ferdi kata, Merve Çoban
kumite 61 kilo, Uğur Aktaş kumite 84 kilo, Alparslan Yamanoğlu da kumite artı 84 kiloda bronz madalya mücadelesi verecek.
Uğur Aktaş,İspanya