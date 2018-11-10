İspanya
'da devam eden 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda ferdi katada dünya üçüncülüğünü elde eden Ali Sofuoğlu, katada Türkiye
'ye dünya şampiyonası tarihinde madalya kazandıran ilk sporcu oldu.
Başkent Madrid
'de düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde bireysel final müsabakaları yapıldı.
Milli sporculardan Ali Sofuoğlu, ferdi kata dalında Venezuelalı Antonio Diaz'ı 5-0 mağlup ederek, dünya üçüncüsü oldu. Daha önce de Avrupa
ikinciliği elde eden Ali Sofuoğlu, bugünkü başarısıyla Büyükler Dünya Karate Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye ferdi kata dalında kazanılan ilk madalyayı getirdi.
Ali Sofuoğlu, müsabaka sonrası yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Buraya gelene kadar çok fazla çalıştık. En çok istediğimiz şey, emeğimizin karşılığını alabilmekti. Bu bizim için bir başlangıç. Daha ileriye gitmeliyiz, daha çok çalışmalıyız. Daha çok şeyler başarabiliriz." diye konuştu.
Delihasan: "Ali'nin aldığı bu derece olimpiyat yolunda büyük bir adım olmuştur"
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan
, Ali Sofuoğlu'nun büyüklerde Türkiye'ye ferdi kata dalında kazanılan ilk madalyayı getirerek tarih yazdığını söyledi.
Şampiyonada elde edilen başarıları 2020 Tokyo
Olimpiyatları'na taşımayı hedeflediklerini kaydeden Delihasan, "Ümit ediyorum ki Ali'nin aldığı bu derece olimpiyat yolunda büyük bir adım olmuştur. Çünkü genel sıralamada ikinciydi. Şimdi bu durumunu korumuş oldu. Ferdi kata dalında ilk dörtte tamamlayanlar doğrudan olimpiyatlara gidiyor." ifadelerini kullandı.
Gün içerinde yapılan diğer müsabakalarda da milli sporculardan Alparslan Yamanoğlu
kumite artı 84 kiloda, Uğur Aktaş
ise kumite 84 kiloda rakiplerini mağlup ederek dünya üçüncüsü olmuştu.
İspanya,Türkiye
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:38