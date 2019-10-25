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24 Ekim 2019 Haberleri

24 Ekim 2019 Manşet Haberleri.

25.10.2019 00:1824 Ekim 2019 Haberleri

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Donald Trump, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:27 Belediye Başkanından, duraktaki yolcuyu almayan sürücüye tepki
00:21 Felsefe okudu, tarım işçisi oldu
00:18 24 Ekim 2019 Haberleri
00:03 Antalya'da hayvanseverlerden jiletli tel tepkisi
23:55 Saat tamirciliği mesleği tarih oluyor
23:53 MSB: "Yabancı basın turu kapsamında Tel Abyad'da DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu ve PYD/YPG'li...
23:47 Kadınların el emeği ürünleri, YÖREX'te yerini aldı
25.10.2019 00:29:33