24 Ekim 2019 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 8'de Bugün
09:30 Gel Konuşalım
13:15 Güle Güle Oturun
14:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz
16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
23:15 Sinema
23:15 Annemin Yarası