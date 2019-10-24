Gölbaşı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü nedeniyle program düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, birim müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Gölbaşı Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Müdürü Asuman Yüksel yaptı.

Yüksel, "Dünya barışı ve canlıların güvenliğini sağlamak, uluslararası alanda ekonomik, toplumsal ve kültürel işbirliğini gerçekleştirmek, tüm devletler arasında eşitliği korumak amacıyla kurulan Birleşmiş Milletlerin kuruluş yıl dönümümü sebebiyle toplanmış bulunuyoruz. Bugün burada gençlerin gözünden dünya sorunlarını dinleyip daha huzurlu bir dünya için temennilerini dinleyeceğiz." dedi.

Programda, BM delegelerinin temsili konuşmaları yapıldı. Ayrıca dünya müzikleri konseri ve semazen gösterisi sunuldu.

Kaynak: AA