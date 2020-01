24. EMITT Fuarı kapılarını açtı (2)

Dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 24. kez kapılarını açtı.Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan, dünyanın ve Türkiye 'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren fuarın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'in katılımıyla yapıldı.Açılışta konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, 24 yıl önce Türkiye'nin turizm potansiyeli düşünülerek hayata geçirilen EMITT'in, sektör paydaşlarının da katkısıyla aradan geçen sürede dünyanın alanında en önemli fuarlar arasına girdiğini söyledi.Çorabatır, halihazırda dünyanın 100'e yakın ülkesinin katıldığı, alanında en önemli 4 fuar arasında yer alan EMITT'in Türk turizmi için büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, etkinliğin, Anadolu kentlerinin tanıtımına ciddi katkı sağladığını belirtti.Fuarın, kıyılarda sıkışan turizmin Anadolu'ya ve 12 aya yayılmasına sağladığı katkıya değinen Çorabatır, sözlerini şöyle sürdürdü:"Turizmin gelişmesi ve 12 aya yayılmasındaki en büyük güvencemiz, Anadolu'da yatan tarih ve yeni yatırımlar olacaktır. Ülkemizin geçmişten bugüne kadar farklı kültür ve medeniyetleri bir arada barındıran değerlerinin tüm dünyayla paylaşılması, Anadolu'nun desteklenmesi, turizmin ülkemizin her bir köşesinde daha da gelişmesinin sağlanması, bölgesel gelirlerin artması ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.""2020'de çift haneli yükselişler göreceğiz"Sururi Çorabatır, geçen yıla kadar kalkınma ajanslarının destekleriyle fuara katılan şehirlerin bu desteğin kaldırılmasıyla katılım sağlayamadığını belirterek, bu desteğin yeniden verilmesinin Anadolu şehirlerinin tanıtımı ve iç turizm açısından önemli olduğunu vurguladı.Türk turizminde 1-2 yıl önce yaşanan olumsuzlukları anımsatan Çorabatır, sektörün çok hızlı toparlanarak Türkiye'nin, 2018'de dünyanın en çok ziyaretçi alan 6. ülke olduğunu vurguladı.Çorabatır, "2019 ise turizmde rekorların kırıldığı yıl oldu. 2020'nin de aldığımız verilere göre çift haneli yükselişlerle geçeceği öngörülüyor. Turist sayısı anlamında hedefimize hızla ilerliyoruz. Ancak kişi başına elde edilen gelirimiz de artmalı. Bu rakam 650 dolardan önce 750 dolarlara, sonra 1000 dolarlara yükselmeli." diye konuştu.Türkiye'nin turizm destinasyonlarına işaret eden Çorabatır, İstanbul'a ayrı parantez açılması gerektiğini, kentin gerek dünya gerekse Türk turizminde daha iyi bir konumda olmasının daha fazla döviz girdisi sağlayacağını bildirdi.Çorabatır, direkt seferlerin turizme katkısına değinirken, Antalya'nın dışında Nevşehir, Dalaman ve Bodrum gibi bölgelere de direkt seferler konulması gerektiğini söyledi."Başarı rehavete düşürmemeli, değişimi iyi takip etmeliyiz"Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir de sektör olarak başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ve 2020'ye de umutlu bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek, ziyaretçi sayısı bakımından yeni rekor seviyeleri yakaladıkları 2019'da turizm gelirlerini de önemli oranda artırma başarısı gösterdiklerini kaydetti.Bilir, "Bu dönemde turizm, ülkemize sağladığı döviz girdisi ile dış ticaret açığımızı tek başına kapatır hale gelirken, en stratejik sektör olma misyonunu bir kez daha ispatladı." dedi.Bu başarının kendilerini rehavete düşürmemesi gerektiğini belirten Bilir, şunları kaydetti:"Dünyada turizm anlayışı değişiyor. Teknolojik gelişmeler, hızla değişen demografik yapı ve küresel iklim değişiklikleri geleceğin turizmini yeniden şekillendiriyor. Dünyadaki bu gelişmelere kendimizi adapte etmeliyiz. Türkiye, gastronomiden kültüre, kongreden sağlık turizmine, kitle turizminden kış turizmine, spordan inanç turizmine kadar birçok farklı segmentte önemli bir gelişim potansiyeli barındırıyor. Bu alanlarda atacağımız adımlarla ülkemizi dünya turizminde daha üst basamaklara taşıyabiliriz. Bunu sağlamak için tanıtım ve pazarlama çalışmalarını yoğunlaştırmamız da büyük önem arz ediyor.""Patara Yılı, kültür turizmindeki verimi artıracak"Ali Bilir, 2020'nin, hem İstanbul hem de Türkiye için verimli bir yıl olacağına inandıklarını dile getirerek, Türkiye'nin kültürel değerlerinin dünya çapında öne çıkarılarak kültürel mirasın sürdürülebilir turizm açısından değerlendirilmesi yönündeki çalışmaların bu yıl da hız kesmeden devam edeceğini söyledi.Bu çalışmalar kapsamında 2020'nin Türkiye'de "Patara Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Bilir, "Patara Yılı'nın kültür turizminden alınacak verimi daha da artırarak ülkemize olan ilgiyi üst seviyelere taşıyacağını öngörüyoruz." dedi.Sektörün tüm paydaşları olarak ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek, Türkiye'de daha fazla ziyaretçiyi misafir edip daha çok gelir sağlamak için tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Bilir, EMITT'in, bu çalışmaları daha geniş kesimlere sunabilecekleri bir platform sunduğunu kaydetti."Türk turizmi, gelecek için çok olumlu sinyaller veriyor"Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Aydın ise EMITT'in, dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yerini aldığını ve Türk turizminin sürükleyici unsurlarından olduğunu vurguladı.Aydın, "EMITT, yeniden yüksek performans evresine dönüş yapan turizm sektörünün 2020 ve sonrası için çok olumlu sinyaller vermektedir." dedi.Fuarın Türkiye turizmine katkısına değinen Aydın, EMITT'in hemen öncesi Turizm Yatırımcıları Forumu 2020'yi düzenleyerek etkinliğe önemli katkı sağladıklarını vurguladı.Hyve Group EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın, son yılların en çok ilgi gören fuarlarından biri olarak 60 bin ziyaretçi hedefini aşacaklarını belirterek, "Dünyanın dört bir yanından davetli tur operatörleri, Türkiye'nin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerini, turistik tesislerini tanımaya geliyor." dedi.EMITT FuarıKültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve THY'nin kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğinde, TÜROFED ve TTYD iş ortaklığında düzenlenen 24. EMITT Fuarı'nda, tüm dünyadan katılımcılar, davetli tur operatörleri ve sektör uzmanları, turizm sektörünün küresel ve yerel gündem konularını tartışacak.Fuarda, 35 ülke, dünyanın önemli turist çekim noktaları ve Türkiye'den 40'a yakın destinasyon tanıtılıyor. 20 ülkeden 200'ün üzerinde davetli tur operatörünün katıldığı etkinliğe, bu yıl 60 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.Türkiye'nin 2020 turizm vizyonu için sektör liderleri, öngörülerini "Başkanlar Forumu: Fikir Önderleri 2020 Turizm Öngörülerini Açıklıyor" başlıklı panelde gündeme getirecek. Panelde TTYD Başkanı Oya Narin ve TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye'nin marka algısını, nitelikli turisti çekme stratejilerini ve öne çıkan pazarlarını masaya yatıracak.Fuarda; bu yıl turizm ekonomisi, sektörü yönlendiren trendler, öne çıkan destinasyonlar ve gelecek 10 yıla damga vuracak teknolojik inovasyonlar gündem maddelerini oluşturacak.35 ülke tanıtılıyorFuara, 35 ülke tanıtım standıyla katılıyor. Çin, Meksika ve Almanya'nın da katıldığı fuar; Lübnan, Sırbistan, İngiltere, Kuzey Kıbrıs, Malta, Bulgaristan, Dubai, Japonya, Litvanya, Güney Kore, Endonezya, Şili, Hindistan, Hırvatistan, Özbekistan, Azerbaycan, Karadağ, Gine, Nepal, Moğolistan, Bosna Hersek, Kosova, Cezayir ve Brezilya gibi farklı kıtalardan ülkelere ev sahipliği yapıyor.Türkiye'de ilk defa görülebilecek Louvre Müzesi'nin oluşturduğu sanal sergi "Mona Lisa: Beyond The Glass", fuarın ikinci gününden itibaren ziyaret edilebilecek. VR sayesinde ahşap panel üzerine resmedilen tablonun ince detaylarını çok daha yakından inceleme, boya katmanları arasında ahşap panelin dokusu ve üzerindeki çatlakları görüntüleme imkanı sunulacak.Katılımcılar, her güne özel VR içerikleriyle, dünya tarihini değiştiren Göbeklitepe'yi, Tokyo'nun kalabalık caddelerini ya da Roma'yı ve tarihini anlatan Kolezyum'u EMITT'te sanal gerçeklik gözlüğü ile gezme fırsatına sahip olacak.Fuar, 2 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.