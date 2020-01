24. EMITT Fuarı kapılarını açtı (3)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, KKTC'nin yıllardır ambargo ve izolasyon altında olduğunu belirterek, "Ama bizim güvencemiz ana vatanımız Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlarımız sayesinde yapılan işbirlikleriyle turizmde belli bir noktaya geldik. İnanıyorum bu çalışmalarla daha da ileri gideceğiz." dedi.Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 24. kez kapılarını açtı.Fuarın açılış konuşmasına Elazığ'da meydana gelen depremden büyük üzüntü duyduğunu belirterek başlayan Üstel, hayatını kaybedenlere rahmet yakınlarına ise başsağlığı diledi.Üstel, dünyada yaşanan sıkıntılara rağmen, Dünya Turizm Örgütünün verilerine göre turizmde her geçen gün büyük gelişmeler yaşandığını söyledi.Dünyada yaklaşık 2 milyar insanın seyahat ettiğini kaydeden Üstel, "Yaklaşık 1,5 milyar dolar civarında bu pastadan ülkelere pay düşmektedir. Biz de KKTC olarak bu pastadan ne kadar çok daha lokmayı alabiliriz onun mücadelesini veriyoruz. KKTC Akdeniz Bölgesi'nde turizmde birinci. Gerek doğası ile gerek tarihi zenginlikleriyle gerek turizmin değişik alanlarında ve deniziyle ve senenin 10 ayı güneş olan bir ada ve bu adada turizmin her türlü çeşidini yaşamak mümkündür. " diye konuştu.Adanın tüm zenginliğine ve güvenilirliğine rağmen 45 yıldır ambargolarla karşı karşıya olduğunun altını çizen Üstel şöyle konuştu:"Ne yazık ki adamızda yıllardır ambargolar altında inlemekteyiz, izolasyonlar altında kıvranmaktayız. Ulaşımda direkt uçuşlarımıza ambargo var. Ama bizim güvencemiz ana vatanımız Türkiye. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, Sayın Fuat Oktay'ın sayesinde ve Kültür Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy sayesinde yapılan işbirlikleriyle turizmde belli bir noktaya geldik. İnanıyorum bu çalışmalarla daha da ileri gideceğiz. Şu anda adamızda 26 bin konforlu yatağa sahibiz. Çok yakın bir zamanda 40 bin yatağı bulacağız. Bu yatırımcıların çoğu ana vatanımızdan yatırımcılar ve KKTC'nin iş adamlarından. Bugün turizmde 1 milyon 303 bin sayısını yakaladık. Turizmden cari açığın yüzde 53'nu karşılamaktayız. Buradan turizmcilerden isteğimiz KKTC'ye daha fazla önem vermeleri, daha ön plana çıkarmaları.""Tek dostumuz ana vatanımız"Üstel, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin her platformda adaya yönelik engellemelerde bulunduğunu vurgulayarak dünyada tek dostlarının ana vatan Türkiye olduğunu dile getirdi.Türkiye sayesinde bu tür engellemelere karşı durduklarını kaydeden Üstel, "İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte ana vatanımızın büyük desteğiyle yarın ve sonraki gün hava yollarında yaşadığımız sıkıntıların önünü açmış olacağız. Bugün Avrupa'dan KKTC'ye direkt uçuş yok. Ama nereden gelirseniz gelin İstanbul'dan Kuzey Kıbrıs'a 3 saatte bir uçak mevcuttur. Özellikle THY bize büyük destek veriyor. Ama bu yeterli mi? Hayır. Hava ulaşımındaki şirketlerin KKTC'ye daha çok destek vermelerini istiyoruz. Türk bayrağı taşımayan şirketlerin hiçbiri KKTC'ye gelmiyor. Biz yine Türk bayraklı uçakların desteği ile bugünlere geldik." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Üstel, en büyük pazarlarının Türkiye olduğunu vurgulayarak, sözlerini, "Ana vatanımızdaki insanlarımızın bir kez dahi olsun Kuzey Kıbrıs'ı görmelerini istiyoruz. Bağımız çok eskilere dayanıyor. Karşılıklı gidiş gelişlerle bu bağlarımızı daha da güçlendirebiliriz. Bu sayede de Kuzey Kıbrıs daha da güçlenerek dünya ekonomisindeki yerini almış olacak." diye tamamladı.