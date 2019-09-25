24 Eylül 2019 Haberleri

Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim: Dış müdahale olursa askıya alırız Mardin'in Suriye sınırına tank sevkiyatı Denizli'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı UEFA Uluslar Ligi'nde format değişti! Türkiye, B Ligi'nde kaldı 6 yaşında diye evlat edindikleri kız çocuğu 22 yaşında cüce bir sosyopat çıktı! Akşener: Partimizin oyu 11,1, bizden bir miktar oy Davutoğlu'na gidiyor Meral Akşener, İmamoğlu'nun kendisine neden 'Abla' dediğini açıkladı Karen Fırtınası'nı bekleyen Porto Riko 6.1'lik deprem ve 108 artçı depremle sallandı Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu Şehit teğmenin cenazesinde 'defin krizi!' Vatandaşlar Valiliğe yürüdü Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan dikkat çeken paylaşım! Osmanlıspor, Türkiye Kupası'nda İçel İdmanyurdu'na elendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de ikili görüşmelerine devam etti Şampiyonlar Ligi finallerinin oynanacağı statlar belli oldu Esra Erol, Şırnaklı Leyla'nın okuma hayalini gerçekleştirdi Akşener, '2023 seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna cevap verdi Erdoğan'ın BM tweetine Akşener'den yanıt: İnşallah dönüşte Türkiye'de bunu hayata geçirir İzmir'de bir kişi seyir halindeki otomobilin üzerinde yolculuk etti Prens Harry'nin eşi Meghan Markle cami ziyareti için başörtü taktı Elbise sipariş veren çifte gönderilen kargodan, 500 bin euro değerinde ekstazi hapı çıktı Alman otomobil devi Daimler'e dizel araçlardaki aksaklıklar nedeniyle 870 milyon euro para cezası verildi Erdoğan'ın sözleri dünyanın gündeminde! Sosyal medyada 'Sesimiz Erdoğan' etiketine büyük destek Acun Ilıcalı, Exatlon Cup 2019'da yarışacak Türk takımını açıkladı Grosskreutz, Türkspor Dortmund'un başına getirildi Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan şirketi satın aldı CHP Tunceli İl Başkanlığına 7 kişilik kayyum heyeti atandı Kuzeninin lisansıyla ringe çıkan genç, maç sırasında hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edilen Binali Yıldırım, Erdoğan'ın heyetinde yer aldı Şarkıcı Ebru Polat: Dün gece gözlerim bu haldeydi, sabah deprem oldu Pakistan'da yaşanan 5.8 şiddetindeki depremde en az 19 kişi öldü, 300 kişi yaralandı İstanbul depreminin ardından Avcılar'da korkutan görüntü! MHP lideri Bahçeli, parti yöneticileri ve milletvekilleri ile bir araya gelecek Birleşmiş Milletler Gençlik İklim Zirvesi'ne davet edilen Afgan genç, ABD vize vermediği için katılamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi sözler: Bu BM ne işe yarıyor? İmamoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e ziyaret! Sırada Kasımpaşa var Şehit Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesinde göz yaşartan anlar: Bak kızım bu senin baban Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda liderlere seslendi: Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Sibel Pişkin istifa etti Prof. Dr. Süha Özden: Bugünkü deprem Marmara Denizi'nde beklenen büyük depremin öncüsü değil Yargıtay, KCK davasını karara bağladı! 2 HDP'li vekilin mahkumiyet kararı onandı