Haberler » Spor » Haber

24 eylül salı dha spor gündemi

Nando de Colo: Ailece İstanbul'da olduğumuz için mutluyuz"Fenerbahçe Beko çok başarılı bir takım ve Avrupa'nın en iyi antrenörüne sahip""Muhteşem bir basketbol oynanıyor, bu yüzden Fenerbahçe Beko'dayım""Elimden gelen her şeyi yapacağım""Fenerbahçe, taraftar desteğinden dolayı en...

24.09.2019 09:1924 eylül salı dha spor gündemi

Nando de Colo: Ailece İstanbul'da olduğumuz için mutluyuz
"Fenerbahçe Beko çok başarılı bir takım ve Avrupa'nın en iyi antrenörüne sahip"
"Muhteşem bir basketbol oynanıyor, bu yüzden Fenerbahçe Beko'dayım"
"Elimden gelen her şeyi yapacağım"
"Fenerbahçe, taraftar desteğinden dolayı en zorlu deplasmanlardan birisidir"

Chris Singleton: Ergin Ataman, yüreğimizle oynamamızı istiyor
"Bu sene kazanılacak başarıların bir parçası olmak istiyorum"
"Geçen seneki başarıyı tekrarlayabiliriz"

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stephanos Dedas: Ligi en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız
"Yeni salonumuzda her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum"

Tolga Geçim: Anadolu Efes'in hedefi bu sene de yukarılarda olmak
"Banvit'in (Teksüt Bandırma) benim hayatımdaki yeri çok önemli"
"Koç, benden takım arkadaşlarıma pozisyon hazırlamamı istiyor"

FENERBAHÇE
Galatasaray maçının hazırlıkları sürecek.

GALATASARAY
Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞ
11: 30 Trabzonspor maçının hazırlıkları başlayacak

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
92 ekibin mücadele edeceği 3. tur, yarın oynanacak 16 maçla başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçların programı şöyle:
13.00 Yeni Çorumspor-Kasımpaşa
14.00 Payasspor-Boluspor
14.00 Mardin Büyükşehir Başakspor-Altay
15.00 Somaspor-Keçiörengücü
15.00 Edirnespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
15.00 Karacabey Belediyespor-Ümraniyespor
15.00 Esenler Erokspor-Uşakspor
15.00 1877 Alemdağspor-Sancaktepe
15.00 Muğlaspor-Bursaspor
16.00 Altınordu-1922 Konyaspor
16.30 Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor
18.30 Balıkesirspor-Vanspor
19.00 Osmanlıspor-İçel İdmanyurdu
19.00 Adanaspor-Fethiyespor
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ağrı 1970
20.30 Kocaelispor-Sivas Belediyespor

SESİ GÖRENLER 3'ÜNCÜLÜK MAÇI
12.30 Türkiye-İngiltere
16.00 Fransa-İspanya (Final maçı)



Fenerbahçe, İstanbul, Avrupa, Beko, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
10:12 BOTAŞ, Avrupa arenasında ilk maçına çıkacak
10:04 Sivasspor evinde geçit vermiyor
09:48 Dağ bisikleti yarışçıları Yalova'da buluşacak
09:29 Sivassporlu futbolculardan kitap kampanyasına destek
09:28 Yiğidolar'dan galibiyet pozu
09:21 Masterler Turgutlu'da sahaya çıkıyor
09:19 24 eylül salı dha spor gündemi