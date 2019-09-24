24 eylül salı dha spor gündemi

Nando de Colo: Ailece İstanbul'da olduğumuz için mutluyuz
"Fenerbahçe Beko çok başarılı bir takım ve Avrupa'nın en iyi antrenörüne sahip"
"Muhteşem bir basketbol oynanıyor, bu yüzden Fenerbahçe Beko'dayım"
"Elimden gelen her şeyi yapacağım"
"Fenerbahçe, taraftar desteğinden dolayı en zorlu deplasmanlardan birisidir"
Chris Singleton: Ergin Ataman, yüreğimizle oynamamızı istiyor
"Bu sene kazanılacak başarıların bir parçası olmak istiyorum"
"Geçen seneki başarıyı tekrarlayabiliriz"
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stephanos Dedas: Ligi en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız
"Yeni salonumuzda her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum"
Tolga Geçim: Anadolu Efes'in hedefi bu sene de yukarılarda olmak
"Banvit'in (Teksüt Bandırma) benim hayatımdaki yeri çok önemli"
"Koç, benden takım arkadaşlarıma pozisyon hazırlamamı istiyor"
FENERBAHÇE
Galatasaray maçının hazırlıkları sürecek.
GALATASARAY
Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başlayacak.
BEŞİKTAŞ
11: 30 Trabzonspor maçının hazırlıkları başlayacak
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
92 ekibin mücadele edeceği 3. tur, yarın oynanacak 16 maçla başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçların programı şöyle:
13.00 Yeni Çorumspor-Kasımpaşa
14.00 Payasspor-Boluspor
14.00 Mardin Büyükşehir Başakspor-Altay
15.00 Somaspor-Keçiörengücü
15.00 Edirnespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
15.00 Karacabey Belediyespor-Ümraniyespor
15.00 Esenler Erokspor-Uşakspor
15.00 1877 Alemdağspor-Sancaktepe
15.00 Muğlaspor-Bursaspor
16.00 Altınordu-1922 Konyaspor
16.30 Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor
18.30 Balıkesirspor-Vanspor
19.00 Osmanlıspor-İçel İdmanyurdu
19.00 Adanaspor-Fethiyespor
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ağrı 1970
20.30 Kocaelispor-Sivas Belediyespor
SESİ GÖRENLER 3'ÜNCÜLÜK MAÇI
12.30 Türkiye-İngiltere
16.00 Fransa-İspanya (Final maçı)