29.06.2019 13:14
Haberler » 3. Sayfa » Haber

24 FETÖ'cüden 12'si tutuklandı

24 FETÖ

Bursa'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa 'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) bünyesine yerleştirdiği örgüt mensuplarının tespit edilmesi için ortak çalışma yürüttü. Örgüt mensubu oldukları tespit edilen 24 kişinin yakalanması için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkardı. Kararla birlikte polis ekipleri Bursa merkezli 15 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında çok sayıda muvazzaf askerin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan askerler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkan FETÖ şüphelisi askerlerden 12'si tutuklanırken, 7 kişi itirafçı olarak etkin pişmanlık yasasıyla, 5 kişi ise suç unsurlarının yetersiz olması sebebiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA
Kaynak: İHA
terör örgütü , operasyon , bursa , fetö , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:15 Çanakkale'de eğlence mekanı çıkışı cinayet
14:13 4 milyon 795 bin Euro'luk soygunda gözcülük yapan 4 kişi adliyeye sevk edildi
14:10 Kamyonet ile çarpışan ambulans böyle devrildi
14:06 Mersin merkezli uyuşturucu operasyonunda 36 bin 354 gram esrar ele geçirildi
14:05 Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
13:54 Mardin'de 120 adet ecstasy ele geçirildi
13:52 Devrilen karayolları tabelası trafiği aksattı