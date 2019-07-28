"24. Geleneksel Haçkalı Hoca'yı Anma Programı"
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü, Düzköy Kaymakamlığı ve Belediyesince "24. Geleneksel Haçkalı Hoca'yı Anma Programı" gerçekleştirildi.28.07.2019 20:07
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü, Düzköy Kaymakamlığı ve Belediyesince "24. Geleneksel Haçkalı Hoca'yı Anma Programı" gerçekleştirildi.
Trabzon'un manevi önderlerinden Haçkalı Hoca (Mustafa Tarhan) için Düzköy ilçesine bağlı Haçkalı Yaylası'nda yapılan anma etkinliğine, vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.
Yayladaki Haçkalı Hoca Baba Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Haçkalı Hoca'nın manevi kişiliğine işaret ederek, "Tüm manevi önderlerden, evliyalar ve enbiyalardan Allah razı olsun. Hepimize, cennette onlara komşu olmayı nasip eylesin. Tüm evliyaların ve enbiyaların en büyük isteği olduğu üzere yüce Allah ilmimizi artırsın." dedi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da ülke olarak milli ve manevi değerlere sahip çıkılması gerektiğine işaret ederek, "Bu ülkede ezanlar dinmeyecek, bayrak inmeyecek ve vatan hiçbir şekilde bölünmeyecektir. 70 yıl önce vefat eden Haçkalı Hoca, hayatı boyunca ilimle, irfanla ve irşat faaliyetleriyle, sünnete uygun bir yaşam tarzı ile ömrünü tamamlamıştır." diye konuştu.
AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da Allah dostlarının yıllar geçse de unutulmayacağını ifade etti.
Haçkalı Hoca'nın, yöreye ve bölgeye manevi anlamda önemli hizmetleri bulunduğunu söyleyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise şunları dile getirdi:
"Haçkalı Hoca, bölgemizde gerçekten çok kıymetli hizmetler yapmış ve burada bir taraftan ilim diğer taraftan da manevi anlamda inşa faaliyetlerini ömrü boyunca sürdürmüş çok değerli bir alimdir. Bir başka özelliği de vefatından sonra da yöreye hala hizmetlerinin devam ediyor olmasıdır. Haçkalı Hoca ismi ile bu güzel cami ve külliye inşa edildi ve bölgeye bu güzel yollar yapıldı. Merhum hocamızı bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."
Zorluoğlu, Haçkalı Hoca'yı anma etkinliklerini 24 yıl önce başlatan ve geleneksel hale getiren dönemin Belediye Başkanı Asım Aykan'a da teşekkür etti.
Düzköy Belediye Başkanı Yılmaz Ankara ve Haçkalı Hoca Baba Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Süleyman Akkaya'nın konuşmalarının ardından anma etkinliği, Emre Bayraktar ve Grup Nida'nın tasavvuf müziği konseriyle devam etti.
Programda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibi gösteri sundu, Haçkalı Hoca için yapılan duanın ardından konuklara yemek ikram edildi.
Trabzon'un manevi önderlerinden Haçkalı Hoca (Mustafa Tarhan) için Düzköy ilçesine bağlı Haçkalı Yaylası'nda yapılan anma etkinliğine, vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.
Yayladaki Haçkalı Hoca Baba Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Haçkalı Hoca'nın manevi kişiliğine işaret ederek, "Tüm manevi önderlerden, evliyalar ve enbiyalardan Allah razı olsun. Hepimize, cennette onlara komşu olmayı nasip eylesin. Tüm evliyaların ve enbiyaların en büyük isteği olduğu üzere yüce Allah ilmimizi artırsın." dedi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da ülke olarak milli ve manevi değerlere sahip çıkılması gerektiğine işaret ederek, "Bu ülkede ezanlar dinmeyecek, bayrak inmeyecek ve vatan hiçbir şekilde bölünmeyecektir. 70 yıl önce vefat eden Haçkalı Hoca, hayatı boyunca ilimle, irfanla ve irşat faaliyetleriyle, sünnete uygun bir yaşam tarzı ile ömrünü tamamlamıştır." diye konuştu.
AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da Allah dostlarının yıllar geçse de unutulmayacağını ifade etti.
Haçkalı Hoca'nın, yöreye ve bölgeye manevi anlamda önemli hizmetleri bulunduğunu söyleyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise şunları dile getirdi:
"Haçkalı Hoca, bölgemizde gerçekten çok kıymetli hizmetler yapmış ve burada bir taraftan ilim diğer taraftan da manevi anlamda inşa faaliyetlerini ömrü boyunca sürdürmüş çok değerli bir alimdir. Bir başka özelliği de vefatından sonra da yöreye hala hizmetlerinin devam ediyor olmasıdır. Haçkalı Hoca ismi ile bu güzel cami ve külliye inşa edildi ve bölgeye bu güzel yollar yapıldı. Merhum hocamızı bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."
Zorluoğlu, Haçkalı Hoca'yı anma etkinliklerini 24 yıl önce başlatan ve geleneksel hale getiren dönemin Belediye Başkanı Asım Aykan'a da teşekkür etti.
Düzköy Belediye Başkanı Yılmaz Ankara ve Haçkalı Hoca Baba Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Süleyman Akkaya'nın konuşmalarının ardından anma etkinliği, Emre Bayraktar ve Grup Nida'nın tasavvuf müziği konseriyle devam etti.
Programda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Ekibi gösteri sundu, Haçkalı Hoca için yapılan duanın ardından konuklara yemek ikram edildi.
AK Parti, Trabzon, Düzköy, Güncel
Kaynak: AA