24 Kasım 2018 Haberleri

<ul class='manset-list'><li><a href='/tehlikeli-yolculuga-gozalti-ek-goruntuyle-11471560-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/24/canli-yayin-yapti-ustu-acik-arabadaki-dansi_11471560_58_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Üstü Açık Arabada Dans Eden ve Görüntüleri Sosyal Medyadan Yayınlayan Sürücü, Gözaltına Alındı</span> </a></li><li><a href='/sevgili-oldugunu-ogrencisini-darp-eden-11471521-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/24/iliski-yasadigi-ogrencisini-doven-akademisyenden_11471521_18_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Sevgili Olduğu Öğrencisini Darp Eden Akademisyenden İlginç Savunma: 2 Saat Dövsem Sonuç Böyle Olmazdı</span> </a></li><li><a href='/ak-parti-nin-belediye-baskan-adaylari-belli-oldu-11471485-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/24/ak-parti-nin-belediye-baskan-adaylari-belli-oldu_11471485_62_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>AK Parti'nin Belediye Başkan Adayları Belli Oldu! 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