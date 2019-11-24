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24 Kasım 2019 Fox Yayın Akışı

24 Kasım 2019 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

24.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 24.11.2019 06:4524 Kasım 2019 Fox Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:00 Ferhat ile Şirin

02:30 Kurşun

04:45 Aşk Yeniden

06:00 Kadın

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mucize Doktor

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Gorbi

16:30 Ferhat ile Şirin

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Hafta Sonu

20:00 Savaşçı


Fox, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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