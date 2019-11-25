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24 Kasım 2019 Haberleri

24 Kasım 2019 Manşet Haberleri.

25.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 00:1824 Kasım 2019 Haberleri

Canan Kaftancıoğlu, Burcu Özberk, Nagehan Alçı, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:18 24 Kasım 2019 Haberleri
00:17 İspanya'da Can Yaman izdihamı! Binlerce kişi karşıladı
21:46 Efe kıyafeti ile Muğla sokaklarında 'Kadına Şiddete hayır' fermanı
21:31 Öğretmenler için Bingöl semalarında 2 bin 100 rakımdan uçtular
19:31 İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, öğretmeni sayesinde mühendis olduğunu anlattı
19:10 Engelli bireyden öğretmenlere muhteşem klip
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
25.11.2019 00:27:32