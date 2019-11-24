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24 Kasım 2019 Kanal d Yayın Akışı

24 Kasım 2019 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

24.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 24.11.2019 06:4524 Kasım 2019 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Afili Aşk

03:00 Poyraz Karayel

05:15 Müzik Arası

06:15 Arda'nın Mutfağı

07:45 Akasya Durağı

09:45 D Pazar

10:00 Azize

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Afili Aşk

15:45 Zalim İstanbul

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Azize


Afili Aşk Dizisi, Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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