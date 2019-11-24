24 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Teknik Analiz
01:30 Stadyum
03:45 Brighton Hove Albion - Leicester City
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:20 Almanya Bundesliga Özetler
07:35 Takvim Yaprakları
07:40 Hava Durumu
07:45 Spor ve Sağlık
07:50 Spor Kitaplığı
07:55 A Milli Futbol Takımı Özetler
08:40 Efsanelerin İzinde
08:45 Takvim Yaprakları
08:50 Hava Durumu
08:55 Spor Bülteni
09:50 Hava Durumu
09:55 A Milli Futbol Takımı Özetler
10:55 Olimpiyat Ateşi
11:40 Efsanelerin İzinde
11:45 Takvim Yaprakları
11:50 Hava Durumu
11:55 Avrupa Stüdyosu
13:55 Spor Bülteni
14:50 Spor Kitaplığı
14:55 A Milli Futbol Takımı Goller
15:05 Tofaş - Beşiktaş
15:55 Türkiye - İzlanda
16:10 Tofaş - Beşiktaş
16:55 Spor Bülteni
17:55 A Milli Futbol Takımı Özetler
18:55 Spor Haftasonu
20:40 Maça Doğru
22:40 Süper Lig Özetler
22:55 TFF 1. Lig Özetler
23:10 İngiltere Premier Lig Goller
23:25 Devre Arası
23:40 Hafta Biterken