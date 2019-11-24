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24 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı

24 Kasım 2019 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

24.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 24.11.2019 06:4524 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Zaman Matinesi

01:00 Benim Adım Melek

03:45 1'de Bugün

03:55 İyilik Kulübü

04:40 Ömür Dediğin

05:10 6 Mantı

06:20 Beni Böyle Sev

08:45 1'de Bugün

08:55 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Su Savaşları

14:05 Zaman Matinesi

15:05 1'de Bugün

15:15 Elimi Bırakma

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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