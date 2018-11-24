24 Kasım Cumartesi Dha Spor Gündemi

(Özel) Vedat Muriç
: "Kosovalı golcü Vedat Muriç: "4 büyük takımın birinde oynamak isterdim"
"Futbolda artık hiçbir şey tesadüf değil"
(Özel) Fenerbahçe
İdari Menajeri Onur Başar: "Önemli olan Türk futbolunun marka değerinin yükselmesi"
(Özel) Trabzonsporlu Yönetici Tuncay Uzunal: "Fenerbahçe maçını kazanacağız"
"Abdülkadir ve Yusuf Trabzonspor için önemli"
"Burak ve Onur kararına herkesin saygı duyması gerekiyor"
"Şehir ve yönetim olarak Fenerbahçe maçını düşünüyoruz"
"Hedeflerden birisi Türkiye Kupası
'nı kazanmak"
SPOR TOTO SÜPER LİG
13: 30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
- Antalyaspor
16: 00 Aytemiz Alanyaspor
- Kayserispor
19: 00 MKE Ankaragücü
- Beşiktaş
GALATASARAY
14: 00 Sarı-kırmızılı Yönetim Kurulu olağanüstü toplantı yapacak. Toplantı sonrası Galatasaray
Başkanı Mustafa Cengiz
'in açıklama yapması bekleniyor.
FENERBAHÇE
-Sarı-Lacivertli takım Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
-18: 15'te Sabiha Gökçen
Havaalanı'ndan Trabzon'a hareket edilecek.
-19.45 Sarı-lacivertliler Trabzon'a ulaşacak.
TRABZONSPOR
16.00 Fenerbahçe maçının son antrenmanı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde taraftara açık yapılacak.
SPOR TOTO 1. LİG
13: 30 Hatayspor
- Altay
16: 00 Eskişehirspor
- Ümraniyespor
16: 00 İstanbulspor
- Gençlerbirliği TFF
2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 14'üncü hafta maçları başlayacak.
AVRUPA LİGLERİ
17: 00 Udinese
- Roma
(Cengiz Ünder
)
18: 00 Everton
- Cardiff City (Cenk Tosun
)
20: 30 Schalke 04
- Nürnberg (Galatasaray'ın rakibi)
22: 30 Genk
- Cercle Brugge
(Beşiktaş'ın rakibi)
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13: 00 Bahçeşehir
Koleji - Arel Üniv. Büyükçekmece
15: 15 İstanbul BBSK - Banvit
17: 30 Pınar Karşıyaka
- Adatıp Sakarya
BŞB Basketbol
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
14: 00 Kırçiçeği Bodrum
Basketbol - OGM Ormanspor
14: 00 Galatasaray - Gündoğdu Adana
Basketbol
14: 00 Mersin
BŞB - İzmit
Belediyespor
16: 00 Botaş - Beşiktaş
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
16: 00 Karayolları - Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas
17: 00 Çanakkale
Bld. - Eczacıbaşı
VitrA
15: 00 Galatasaray HDI Sigorta
- Aydın
B.Şehir Bld.
18: 00 Beşiktaş - Halkbank
14: 00 VakıfBank - Nilüfer Bld.
EFELER LİGİ
13: 00 Galatasaray - Tokat
Bld. Plevne
Beşiktaş,Galatasaray,Vedat Muriç,Fenerbahçe
24 Kasım 2018 Cumartesi 09:53