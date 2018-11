24 Kasım'da 24 emekli öğretmen

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:44



24 Kasım'da 24 emekli öğretmenYıllar önce Olgunlaşma Enstitüsünde Giyim Öğretmeni olarak görev yapan 80 yaşındaki Nimet Soyar; "23 sene burada çalıştım" Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen;"Hepsi gibi ben de çok duyguluyum"ESKİŞEHİR - Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nden emekli olan 24 öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Gününde yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Çocukluktan itibaren insanların gelişmelerinde en büyük rolü oynayan öğretmenler, 24 Kasım'da Türkiye 'nin her köşesinde farklı etkinlik ve kutlamalar ile anılıyor. Eskişehir'de de Olgunlaşma Enstitüsü 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Olgunlaşma Enstitüsünden emekli olan ve en küçüğünün 65 yaşında olduğu 24 öğretmenin katıldığı buluşmada, duygu dolu anlar yaşandı. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen 24 öğretmen, yıllar sonra 24 Kasım'da tekrar bir araya gelerek eski günleri yad ettiler."Hepsi gibi ben de çok duyguluyum"Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen çok duygulu ve heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Enstitü olarak bugün okulumuzdan emekli olan tüm öğretmenlerimizi bizzat davet ettik. Duygu dolu bir gün yaşasınlar istedik, yine eski günlerdeki gibi birlikte olalım istedik. Hepsi gibi ben de çok duyguluyum. Bu anlamda ben de çok heyecanlıyım. Kendilerini çok özlemişiz. O kadar emekleri var ki okulda. Okulumuzun zaten farklı bir misyonu ve vizyonu var. Buradan emekli olan öğretmenlerimizi hiç unutmuyoruz. Uzun soluklu çalışıyorlar çünkü. Yaptıkları her iş burada anılıyor. Vitrindeki işlerle, yaptıkları çalışmalarla, eserlerle onları her zaman andık. Bugün de özellikle 24 Kasım diye onları davet ettik ve onlara güzel bir gün yaşatacağız inşallah. En küçüğümüz sanırım 65 yaşında. En büyüğümüz 80 yaşında. 80 yaşındaki öğretmenimiz İstanbul 'dan geldi. Kırklareli 'nden ya da başka şehirlerden gelen öğretmenlerimiz var. Hastası olduğu halde gelenler var. Çünkü çok istediler. Bütün öğretmenler öyleyiz ama biz olgunlaşma enstitüsü öğretmenleri hakikatten daha bir duygu doluyuz. Çünkü bu duygularımız işlerimize de yansıyor. Büyüklerimiz şu anda öğretmenler odasında sohbetteler. Yine cıvıl cıvıl öğretmenler odamız. Bunları izlemek bize öyle bir keyif, öyle bir haz veriyor ki anlatamam size" şeklinde konuştu."23 sene burada çalıştım"Yıllar önce Olgunlaşma Enstitüsünde Giyim Öğretmeni olarak görev yapan 80 yaşındaki Nimet Soyar, 1984 yılında emekli olduğunu ve burada 23 yıl geçirdiğini ifade etti. Soyar, "Buraya Burdur 'dan tayin olarak geldim. Meslek hayatımın büyük bir bölümü burada geçti. 23 sene burada çalıştım. 1984'te emekli oldum. Burada güzel çalışmalar yaptık. Çok güzel öğreticilerimiz vardı, arkadaşlarımız vardı. Hepsi de büyük bir anlayış ve sevgi ile dolu bir 23 yılı geçirdim. Hele bu gün mutluluktan uçabilirim. Bütün arkadaşlarımı ve sevdiklerimi burada görmek bana çok büyük bir mutluluk verdi. Bu günü hazırlayan günü hazırlayan müdürümüze ve diğer arkadaşlarımıza çok ediyorum. Bizi yine eski günlerimize döndürdü. Çok mutluluk hissediyorum. Bir kısmını görüyordum ama büyük bir kısmını da senelerdir görmemiştim. Bu vesile ile onları da gördüğüm için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim herkese" dedi.