24 Kasım'da 'Öğretmenler Korosu' müzik ziyafeti gerçekleştirdi

Uşak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği programla kutlandı. Programda öğretmenlerin oluşturduğu koro eşliğinde yapılan müzik dinletisi dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Uşak Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve beraberinde il protokolü katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "24 Kasım Öğretmenler Günü" için yayınladığı mesajlar okundu. Protokol konuşmalarının ardından öğretmenler korosu tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ardından Uşak Valiliği ve Uşak Üniversitesi öğrencileri işbirliğince yapılan kısa film gösterimi yapıldı. Emekli öğretmenlerin günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapmasının ardından program resim sergisi gezilmesi ve halk oyunları gösterimi yapılması ile sona erdi.



Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, "Yüce milletimizi sadece bilim yolunda değil; ahlak, erdem ve irfan yolunda da dünyaya örnek olacak bir seviyeye çıkaracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Geleceğin her açıdan donanımlı, karakteri sağlam ve örnek bireylerini yetiştirmek için gece gündüz çalışmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Bize emanet edilen evlatlarımızı; milletimizin, kültürümüzün ve medeniyetimizin en kıymetli değerleriyle donatarak yolumuza devam edeceğimizi herkesin bilmesi gerekmektedir" dedi.



"Dünyaya yüksek sesle sözlerimiz olacak"



Şahin konuşmasının devamında, "Dünyaya yeniden ve bu kez daha yüksek sesle söyleyeceğimiz sözlerimiz olacak ve bu sözlerimizin altında da, siz değerli öğretmenlerimizin imzası olacaktır. Tarih, nasıl ki Fatih'in sözlerinin altına, onun hocalarının imzasını attıysa, geleceğin Fatihlerinin sözlerinin altına da bugünün öğretmenlerinin imzasını atacaktır" ifadelerini kullandı. - UŞAK

Kaynak: İHA