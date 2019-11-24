Haberler » Güncel » 24 Kasım'da 'Öğretmenler Korosu' müzik ziyafeti gerçekleştirdi - Haber

24 Kasım'da 'Öğretmenler Korosu' müzik ziyafeti gerçekleştirdi

Uşak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği programla kutlandı.

24.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:1324 Kasım'da 'Öğretmenler Korosu' müzik ziyafeti gerçekleştirdi
Uşak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği programla kutlandı. Programda öğretmenlerin oluşturduğu koro eşliğinde yapılan müzik dinletisi dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Uşak Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve beraberinde il protokolü katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "24 Kasım Öğretmenler Günü" için yayınladığı mesajlar okundu. Protokol konuşmalarının ardından öğretmenler korosu tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ardından Uşak Valiliği ve Uşak Üniversitesi öğrencileri işbirliğince yapılan kısa film gösterimi yapıldı. Emekli öğretmenlerin günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapmasının ardından program resim sergisi gezilmesi ve halk oyunları gösterimi yapılması ile sona erdi.

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, "Yüce milletimizi sadece bilim yolunda değil; ahlak, erdem ve irfan yolunda da dünyaya örnek olacak bir seviyeye çıkaracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Geleceğin her açıdan donanımlı, karakteri sağlam ve örnek bireylerini yetiştirmek için gece gündüz çalışmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Bize emanet edilen evlatlarımızı; milletimizin, kültürümüzün ve medeniyetimizin en kıymetli değerleriyle donatarak yolumuza devam edeceğimizi herkesin bilmesi gerekmektedir" dedi.

"Dünyaya yüksek sesle sözlerimiz olacak"

Şahin konuşmasının devamında, "Dünyaya yeniden ve bu kez daha yüksek sesle söyleyeceğimiz sözlerimiz olacak ve bu sözlerimizin altında da, siz değerli öğretmenlerimizin imzası olacaktır. Tarih, nasıl ki Fatih'in sözlerinin altına, onun hocalarının imzasını attıysa, geleceğin Fatihlerinin sözlerinin altına da bugünün öğretmenlerinin imzasını atacaktır" ifadelerini kullandı. - UŞAK

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:14 Van Depremi'nde şehit olan öğretmen Oktay Türkoğlu anıldı
15:14 Siirt'te sahabelerin hayatı anlatıldı
15:12 Bakan Ersoy: "Bizim hedefimiz Kapadokya'da kalan turistin konaklama süresini uzatmak"
15:08 24 Kasım'da 'Öğretmenler Korosu' müzik ziyafeti gerçekleştirdi
15:08 Nazilli'de Öğretmenler Günü kutlamaları
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
13:05 Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
24.11.2019 15:14:51