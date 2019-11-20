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24 Kasım'da teleferik öğretmenlere ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'da görev yapan öğretmenleri unutmayarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak bu anlamlı günde Tünektepe Teleferik seferini ücretsiz yaptı.

20.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:4724 Kasım'da teleferik öğretmenlere ücretsiz
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'da görev yapan öğretmenleri unutmayarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak bu anlamlı günde Tünektepe Teleferik seferini ücretsiz yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişiye hizmet veren Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere kapılarını ücretsiz açıyor. Öğretmen kimlik kartını ibraz eden tüm öğretmenler 24 Kasım Pazar günü saat 09.00 - 18.00 saatleri arasında teleferikten ücretsiz faydalanabilecek.

24 Kasım jesti

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi ANET A.Ş. tarafından işletilen Tünektepe Teleferik seferini ücretsiz yaptı.

"Geleceğin de mimarlarıdır"

Öğretmenlerin bu özel günlerinde küçük de olsa bir sürpriz yapmak istediklerini ifade eden, Muhittin Böcek, "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır" sözünde de ifade ettiği gibi öğretmenlerimiz, sadece bugünün değil, geleceğin de mimarlarıdır. Bizler de onlara olan vefa borcumuzu ödemek, saygımızı ifade etmek ve güzel bir gün geçirmeleri için sosyal tesisimizde misafir etmek istiyoruz. Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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