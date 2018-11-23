24 Kasım İçin Özel Teraryumlar

Bilecik
'te bir çiçekçinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel hazırladığı özel temalı teraryumlar büyük ilgi gördü.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırladığı teraryumları Atatürk
, Türk bayrağı ve okul biblosu ile süsleyen çiçekçi Altıner Yörümez, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne verilen değerin unutulmaması adına böyle bir çalışma yaptıklarını ifade etti. Yörümez, "Bu sene Öğretmenler Gününe özel teraryumlarımız var. İçine Atatürk, okul ve Türk bayrağı bibloları koyarak bu şekilde süslüyoruz. Fiyatları 60 TL'den başlayıp, 250 TL'ye kadar çıkıyor. 10 yıldır bu işi yapıyorum ama, son 1 senedir bu özel teraryumlar daha fazla ilgi görüyor. Geçen sene de böyle bir çalışma vardı, ama bu sene daha çok revaçta. Teraryumlara bu sene talep daha fazla. Göze hitap ettiği için ve kalıcı olduğu için bu sene teraryumlara talep çok fazla" dedi. - BİLECİK
Mustafa Kemal Atatürk,Bilecik