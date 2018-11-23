24 Kasım Öğretmen Günü

23 Kasım 2018 Cuma 15:11



23 Kasım 2018 Cuma 15:11

Mersin'deki belediye başkanları, meslek odası temsilcileri ile sivil toplum örgütü temsilcileri, yayımladıkları mesajla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, öğretmenlerin, toplumsal geleceğin en büyük güvencesi olduğunu belirterek, "Bilinçli ve eğitimli bir nesil, ülkenin en büyük hazinesidir. Ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde, eğitimin büyük bir rol oynadığına hiç şüphe yoktur. Öğretmenlerimiz; eğitimi, öğretimi ve insanlara bir hayat boyu rehber olmayı meslek edinen en önemli değerlerimiz, öğretmenlik ise bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar saygın ve fedakarlık gerektiren bir meslektir" dedi.Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk ise mesajında, öğretmenlik mesleğinin büyük bir fedakarlık, özveri ve sabır gerektiren saygın bir meslek olduğunu belirtirken, öğretmenliğin önemi ve saygınlığının, maddi hiçbir değer ile ölçülemeyeceğinin altını çizdi. Pamuk, "Gerek Peygamber Efendimizin, 'Beşikten mezara kadar ilim tahsil edin' sözü, gerekse Hazreti Ali'nin, 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' sözü, öğrenmenin ve öğretmenin ne kadar önemli olduğuna işaret eder. Yine Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır' sözü de eğitimin ve eğitimcinin taşıdığı değeri ve önemi anlatır" diye konuştu.Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, öğretmenlerin, bu kutsal mesleğin gerektirdiği değerlere uygun bir şekilde sorumluluklarını yerine getireceği ve kendisini sürekli olarak yenileyerek geliştireceğine olan inançların tam olduğunu belirterek, "Bizler biliyoruz ki öğretmenlik mesleğine onuru, itibarını kazandıran bu fedakarca çabadır. Bu fedakarca çabanın ürünü ise bilgiyle aydınlatılan, kendinden emin, geleceğe güvenle bakan genç nesillerimizin yetiştirilmesidir" ifadelerini kullandı.Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, bir ülkenin, bir milletin gelişmesinin, medeniyette ilerlemesinin tek yolunun eğitim olduğunu vurgulayarak, "Bu eğitimi verecek olanlar ise öğretmenlerdir. Öğretmenlerimiz tüm insanlığa yön verecek kadar kutsal bir görevi yerine getiren, insanlığı aydınlık yarınlara taşıyan isimsiz kahramanlardır. Öğretmenlerimiz karanlığa tuttukları ışıkla bir milletin geleceğini aydınlatan, sadece bireylerin değil, toplumun bilgi ve ahlak değerlerinin oluşmasında kutsal bir görev yapmaktadırlar" şeklinde konuştu.Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da mesajında, Atatürk'ün, "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözü hatırlatarak, şöyle devam etti; "Eğitim bir toplumun gelişmesinde, kalkınmasında ve çağdaşlaşmasında ön koşuldur. Eğitimin amacı, nitelikli öğretmenlerle toplumun geleceğini oluşturacak nitelikli insanları yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen, ülkemize aydınlık, çağdaş öğrenciler yetiştiren tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, Başöğretmen Atatürk'ü saygıyla ve minnetle anıyorum." - MERSİN