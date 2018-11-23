24 Kasım Öğretmen Günü'ne Doğru

Erzurum
İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla mesaj yayımladı.
Kaygusuz, mesajında, öğretmenliğin hiç tanımadığın bir hayatın güzelleşmesi için çaba sarf etmek olduğunu ifade etti.
Öğretmenlerin eserlerinin insan olduğunu aktaran Kaygusuz, şunları kaydetti:
"Öğretmenlik, kutsal bir meslek olmakla birlikte aynı zamanda bir sanattır.Bireyler, öğretmenin elinde şekillenir, olgunlaşır ve hayata hazırlanır. Kadimdeğerleri, günübirlik çıkarlar uğruna feda etmeden bu kutlu sanatı en güzel biçimdeicra etmektedir. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere tüm öğretmenleri rahmet ve şükranla anıyorum. Ülke ve milletin geleceğinin emanet edildiği gençlerin yetiştiren öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."
Erzurum