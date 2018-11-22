Eğitim-Bir-Sen Patnos
İlçe Temsilciliği 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle program düzenledi.
İlçede düzenlenen programda konuşan Memur-Sen
İl Başkanı Süleyman Gümüşer, sendikacılığın mücadele, müzakere, sorunları tespit, çözümü takip ve sonuç almak olduğunu söyledi.
Gümüşer, "Zor süreçlerde hep dik durduk, her zaman hakkı ve adaleti savunduk. Sorunları tespit etmekle kalmadık, çözümün yolunu da gösterdik. İnsana ve insanlığa dair kazanımlar ürettik. Örgütlülüğü güce, gücü ise kazanıma dönüştürdük." diye konuştu.
Eğitim-Bir-Sen Ağrı
Şube Başkanı Abdurrahman Aslan
da, öğretmenlik mesleğinin fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu ifade etti.
Öğretmenlikte en önemli etkenin moral ve motivasyon olduğunu aktaran Aslan, "Bir öğretmenin moral ve motivasyonu ne kadar yüksekse eğitime o kadar çok değer katar." dedi.
Program, Eğitim-Bir-Sen Patnos İlçe Temsilciliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve İlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü arasında imzalanan "Öğretmene Verilen Değer Her Şeye Değer" protokolü kapsamında yapılan futbol müsabakasının ödül töreni ile son buldu.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Talat Toy, İlçe Müftüsü Lütfü Kocatürk, İlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Abdülhalik Tunç, Eğitim-Bir-Sen Ağrı İl ve İlçe Yönetimleri, sivil toplum kuruluşları ve ilçede görev yapan öğretmenler katıldı.
22 Kasım 2018 Perşembe 11:57