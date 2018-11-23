Zonguldak
Valisi Erdoğan Bektaş
ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Bektaş
, mesajında, bilgi ve teknoloji çağında ülkelerin kalkınması, ekonomik, sosyal ve toplumsal yaşantılarının iyileştirilmesi, her alanda ihtiyaç duyulan değişimlerin yapılması ancak eğitim ve öğretime gereken özeninin gösterilmesinin yanı sıra önem verilmesiyle mümkün bulunduğunu, bunu sağlayacak temel aktörlerin ise öğretmenler olduğunu ifade etti.
Bektaş, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızın ve gençlerimizin ülkemize ve insanlığa yararlı bireyler olması için çabalayan, onları iyiye, gerçeğe ve bilime ulaştıracak yöntem ve yolları öğreten, özveri, sabır, hoşgörü ve fedakarlık sergileyerek yavrularımızın kişiliklerinin oluşmasına, gelişmesine büyük katkıları olan öğretmenlerimiz eğitim sistemimizin temel taşıdırlar. Öğretmenlik, fedakarlık ve sabır isteyen ulvi bir meslektir. Ailelerimizden sonra bizlere en büyük sevgi ve şefkati gösteren geleceğimize yön veren öğretmenlerimiz milli ve manevi değerlerimiz ile erdemli ve ahlaklı toplum olma yolunda en büyük ışığımızdır. Toplumsal yaşantımızda saygın bir yeri olan değerli öğretmenlerimizin, yetiştirdiği kuşaklar kazandığı bilgi ve birikimleriyle büyük ülkemizi gelişmiş ülkeler içerisinde söz sahibi yapacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, çocuklarımızın ülkesine, milletine ve insanlığa faydalı bireyler olmaları yolunda fedakarca çabalayan her yönden gelişmelerine katkı sağlayan eğitim sistemimizin vazgeçilmezleri değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."
GMİS Genel Başkanı Demirci ise, tüm öğretmenlerin gününü kutladığını, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk
başta olmak üzere tüm öğretmenleri sevgi, saygı ve şükranla andığını ifade etti.