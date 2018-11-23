Eleşkirt
ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Eleşkirt Celal Oruç Yüksek Okulunda gerçekleşen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İlçe Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.
Slayt gösterimi ve öğrenciler tarafından hazırlanan öğretmen konulu tiyatro gösteriminin ardından program, öğretmenlerden oluşan müzik grubunun seslendirdiği şarkı ve türkülerle son buldu.
Programa, İlçe Belediye Başkanı Sebahattin Sarı
, İlçe Garnizon Komutanı Yarbay Murat Alankaya, İlçe Emniyet Amiri Recep Kartal
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol İsen, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.
Eleşkirt