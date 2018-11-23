Kocaeli
Valisi Hüseyin Aksoy
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Aksoy
, mesajında, Cumhuriyetin kuruluş yıllarında, savaştan yeni çıkmış bir ülkenin zor şartlarında yeni nesillerin yetiştirme görevini inançla, umutla, azimle ve fedakarca yerine getiren öğretmenlerin, bugün de bu kutsal görevi aynı inanç ve sevgiyle yerine getirdiğini aktardı.
Dünyanın en eski mesleklerinden olan öğretmenliğin, her zaman bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve yarınlara aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, "Dolayısıyla öğretmenlerimiz dün olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarları durumundadırlar. Günümüzde bilgiyi etkin kullanmak çok önemli hale gelmiştir. Bu nedenle ülkelerin en önemli gücünü de bilgili ve nitelikli insan gücü oluşturmaktadır. Dolayısıyla gelişmiş devlet, toplum ve birey olabilmek için bilgiye sahip olma, onu kullanma ve paylaşma kabiliyetinin yüksek olması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
Aksoy, insanların ve toplumların yetişmesinde ve gelişmesinde taşıdıkları bu büyük önem dolayısıyla öğretmenlerin, milletlerin hayatında da eşsiz bir yere sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk
, 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin beceriniz ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli, bu özellik ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir.' diyerek öğretmenlerin görev ve sorumluluğunun ehemmiyetine vurgu yapmıştır. Bu bilince sahip Türk Öğretmeni, büyük Atatürk'ün kendisine verdiği görevi layıkıyla yerine getirmekte, Atatürk'ün ideallerine bağlı Cumhuriyet nesilleri yetiştirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere, hayatını kaybeden tüm eğitim neferlerimizi ve şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum."
Mustafa Kemal Atatürk,Kocaeli,Hüseyin Aksoy