24 Kasım Öğretmenler Günü

23 Kasım 2018 Cuma 14:29



23 Kasım 2018 Cuma 14:29

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen. 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Vali Münir Karaloğlu, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, insan yetiştirmenin en kutsal ve önemli görevlerden biri olduğunu söyledi. Bu önemli göreve talip olan ve en zor şartlarda bile hakkıyla yerine getiren tüm öğretmenlere şükranlarını sunduğunu kaydeden Karaloğlu, "Bizler 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurumum' düsturuyla medeniyetler inşa etmiş bir inancın mensuplarıyız. Bu inançla, öğrenmenin de, öğretmenin de kutsal bir görev olduğuna inanırız. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 'Bir toplum ulus olabilmek için mutlaka eğitimcilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki, toplumu gerçek bir ulus haline getirirler' diyerek öğretmenlerin ifa ettiği kutsal ve önemli görevi işaret etmiştir. Bu bilinçle, tarih boyunca olduğu gibi, bugün de herkesin kendi öğretmenine yüksek bir saygısı vardır. İstisnasız hepimiz öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz" dedi.Türel: "Öğretileriniz hayatımız boyunca yol gösterdi"Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de "Sizlerin kararlı adımlarınız ve bitmek bilmeyen enerjiniz bize daima ışık oldu. Öğretileriniz hayatımız boyunca yol gösterdi. Bu öğretiler yaşantımıza pusula olmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. O muasır medeniyet ülkemizin her yanında sizlerin öğretileri ile güçlü bir şekilde yükseliyor. Kalbinizle bizlere dokunduğunuz ilk günden ömrümüzün sonuna kadar size şükran borçluyuz. Sizler temiz, ahlaklı bir toplumun vazgeçilmez unsurlarısınız. Kiminiz bir köy okulunda kar kış demeden sobaları tutuştururken, kiminiz sırtında öğrencisini taşıyarak fedakarlığın adını yeniden yazıyor. Elbette hiç istemesek bile eğitim şehitlerimizin de acısı içimizi yakıyor. Ülkemizin kalbi güzel, fedakar, çalışkan öğretmenleri hakkınızın bir günde, bir mesajla asla ödenmeyeceğini çok iyi biliyorum. Ancak daha çok çalışmamıza vesile olan sizleri unutmamız mümkün değil."Uysal'ın mesajıMuratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Muratpaşa Belediyesi'nin eğitim kurumlarındaki öğretmenlerimizden, meslek edindirme ve sanat kurslarındaki eğitmenlerimizden ve tüm eğitim camiasından ayrıca bahsetmemiz gerekiyor. Onlar, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, fikri hür, vicdanı hür ve irfanı bir nesil oluşturmayı başardılar. Bu hedefe çok değerli katkılar sundular. Aynı zamanda öğretmenim olan babam Mehmet Ali Uysal başta olmak üzere tüm eğitim emekçilerinin, güzel yürekli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."Dere: "Saygın mesleğin temel taşı insandır, evlatlarımızdır"AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise, bir milletin milli ve ahlaki yönden güçlü olmasında öğretmenlerin büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimiz, geleceğimizin inşasında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, emek, fedakarlık ve hoşgörü isteyen, bedeli maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli bir meslektir. Bu saygın mesleğin temel taşı ise insandır, evlatlarımızdır. İnsana yapılan her yatırım, insanın eğitimine verilen her emek ise kutsaldır. Dolayısıyla öğretmenlerimiz, istikbalimizin mimarlarıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş olan bütün öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, güçlü bir gelecek için büyük fedakarlıklarla görevlerini icra eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.Sözen: "Genç kuşakların iyi yetiştirilmeleri çağdaş eğitimle gerçekleşir"Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise "Yarınlarımızı emanet edeceğimiz genç kuşakların iyi yetiştirilmeleri ancak çağdaş eğitimle gerçekleşir. Çocuklarımızın eğitimindeki en önemli sorumluluk değerli öğretmenlerimize düşmektedir. Bir çocuğa sevgiyi, saygıyı, barışı, dayanışmayı ve güveni öğreten öğretmenlerimizdir. Bir toplumun hamurunu yoğuran ve ona şekil veren öğretmenler, toplumların yarınlara güvenle bakabilmeleri, geleceklerini garanti altına alabilmeleri için varlığına ihtiyaç duyulan en önemli kişilerdir. Ulu Önderimiz Atatürk, 'Yeni kuşak, en büyük Cumhuriyetçilik dersini, bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır' demiştir. Çocuklarımız ve gençlerimiz, demokratikleşmeyi, sağlıklı bir toplum olabilme yolunda ilerlemeyi ve devletine nasıl daha faydalı olabileceklerini öğretmenlerimizin ışığı altında yetişerek öğreneceklerdir" dedi. - ANTALYA