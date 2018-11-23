23 Kasım 2018 Cuma 14:38



23 Kasım 2018 Cuma 14:38

AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhuriyet Ortaokulunda görevli öğretmenlerin "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü kutladı.Şenlikoğlu, okulda öğretmenlerle bir araya geldi, kendileriyle sohbet etti.Öğretmenlerin ülkenin aydınlık geleceği için özveriyle çalışan çok kutsal ve onurlu bir mesleği icra ettiklerini belirten Şenlikoğlu, şöyle konuştu:"Sizler geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesinde fedakarca ve vefakarca gayret göstererek her türlü takdire fazlasıyla layıksınız. Çocuklarımızın ruh ve karakterine biçim veren, bugünün mimarı, yarınların hazırlayıcısı sizlere çok şey borçlu olduğumuz iyi bilinmeli, sadece 24 kasımlarda değil, yılın her günü hatırlanmalıdır."