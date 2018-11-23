23 Kasım 2018 Cuma 15:18



23 Kasım 2018 Cuma 15:18

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.Milli Eğitim Müdürü Engin, mesajında, eğitimin bir sevgi ve şefkat mesleği olduğunu ifade etti.Öğretmenlerin öğrencilerine sevgiyle yaklaşan, öğrencilerini iyiden yana değiştirmesi gereken, onların yüreklerine dokunmasını bilip başaran kişiler olduğunu vurgulayan Engin, şöyle devam etti:"Demokrasimizin özümsenmesi, milli ve manevi değerlerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasında en önemli yol göstericimiz öğretmenler. Bugün toplumda meydana gelen her olumlu veya olumsuz harekette biz öğretmenlerin bu kilimi ne kadar doğru dokuduğunu sorgulamamız ve vicdani sorumluluğumuzun olduğunu unutmamamız gerekir."Engin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerin gününü yürekten kutladığını sözlerine ekledi.