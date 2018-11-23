23 Kasım 2018 Cuma 15:55



23 Kasım 2018 Cuma 15:55

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Milletvekili Özkaya, mesajında, öğretmenliğin sorumluluğunun ağır, yükünün cevahir, emanetinin ise kutsal olduğunu ifade etti.Bu emanetin kıymetini bilen, çetin şartları zorlayan, özveriyle, heyecanla, azimle çalışan tüm öğretmenlerin gününü kutladığını aktaran Özkaya, şunları kaydetti:"Toplumların inşasında ve medeniyetlerin oluşumunda yol gösterici olan öğretmenler, nesillerin yetişmesinde büyük rol üstlenmiş, hakları maddi ve manevi ödenemeyecek hizmetlerde bulunmaktadırlar. Asırlar boyunca alimlerine sahip çıkmış ecdadın torunları olarak, bizler de öğretmenlerimize gereken önemi göstermeye gayret ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de ülkemizi bilgi toplumuna ve muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için, büyük bir sorumluluk ve bilinçle çalışan öğretmenlerimize güvenlerimizi sunuyoruz. Demokratik ve müreffeh bir ülke olabilmek adına, eğitim alanındaki modern, güçlü ve çağdaşlarının ötesine geçmeyi hedefleyen ilerlemeyi sürekli kılmalıyız. Bugün ders sıralarında var olan öğrencilerimiz geleceğin modern ve dinamik meslek inşalarını temsil edeceklerdir. Bu temsilin hakkını verebilmek için yenilikçi ve çağdaş bir eğitim anlayışı öğrenci ve öğretmenlerimizin sırtındaki yükü hafifletecektir."