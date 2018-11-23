Ortahisar
Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Genç, mesajında, öğretmenliği insan yetiştirme sanatı olarak tanımlayarak, şöyle devam etti:
"İnsan yetiştirmek dünyadaki en önemli ve en zor iştir. Öğretmenlerimiz bu zor sanatı icra ederek bütün imkansızlıklara ve güç şartlara rağmen çocuklarımızı ve gençlerimizi hem eğiterek hem de öğreterek hayata hazırlıyor. Talim ve terbiyenin insan yaşamında ne denli önemli bir yeri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. O nedenle öğretmenlik aynı zamanda insan yetiştirme sanatıdır. Bu yüzden öğretmenlik mesleği kutsal ve ulvi bir meslektir. Hepimizin yetişmesinde ve bugünlere gelmemizde öğretmenlerimizin gayretli ve fedakar çalışmalarının büyük bir payı vardır."
Öğretmenlerin değerinin yıl boyunca hatırlanması gerektiğine işaret eden Genç, "Eğer bizler bu makamlara yükseldiysek, bu öğretmenlerimizin özverili çalışmaları sayesindedir. Ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesine çıkmasında en önemli görevi yerine getiren öğretmenlerimizin değerini hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Çocuklarımızın vasıflı ve eğitimli bireyler olarak yetiştirilmesi için bütün hayatları boyunca emeğini esirgemeyen, fedakarane bir şekilde çaba sarf eden öğretmenlerimize toplum olarak, devlet olarak her zamankinden daha çok sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Genç
, öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Dinimiz, geleneklerimiz ve kültürümüzde çok ayrı bir yere sahip olan öğretmenlik mesleği, Hz. Ali'nin 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözüyle hak ettiği değeri bulmaktadır. Çocuklarımızı iyiye, güzele, aydınlığa ve bilgiye götüren öğretmenler, yetişmiş insan gücünün ve donanımlı bir neslin oluşması için de vazgeçilmez unsurlardır. Bu vesileyle bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum, tebrik ediyorum. Bütün öğretmenlerimize başarılar, kolaylıklar diliyorum."