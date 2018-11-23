23 Kasım 2018 Cuma 16:26



23 Kasım 2018 Cuma 16:26

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Asım Solak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Kaymakam Solak, mesajında, Öğretmenler Günü'nü saygı ve minnetle kutladıklarını kaydetti.Mesajında, "Her birimizin yaşamının en önemli parçalarından biri olan, hayatla ilgili bilgilerimizin temelini aldığımız, yolumuzu aydınlatan öğretmenlerimizin, emeklerini unutmadan borçlu olduğumuz bugünler için onlara teşekkür ediyoruz." ifadesine yer veren Solak, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.