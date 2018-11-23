23 Kasım 2018 Cuma 16:27



23 Kasım 2018 Cuma 16:27

Vali Salih Ayhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Vali Ayhan, mesajında, milletlerin varlıklarını devam ettirmesinde eğitilmiş insan gücü önemli bir rol üstlendiğini belirtti.Öğretmenlerin eğitim, öğretim ve kültür sahalarında yaptığı fedakarca çalışmaların devletin istikbalini yakından ilgilendirdiğini aktaran Ayhan, "Sizler, içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun, kendini sürekli geliştiren; sadece başkalarıyla değil aynı zamanda kendisiyle de yarışan, bilgisini kemale erdirmeyi dert edinen, sorumluluk sahibi kişiler olarak ilim ve irfan yolculuğunda her an yenilenmenin de temsilcilerisiniz." ifadelerini kullandı.Ayhan mesajının devamında, eğitimin asıl gayesinin insan yetiştirmek, gönüller fethetmek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:"Kalbine giremediğimiz öğrencinin beynine asla giremeyeceğimizi, öğretmenliğin maddi kazançtan öte manevi bir kazancının olduğunu en iyi sizler bilmektesiniz. Bir mum misali etrafını aydınlatırken kendisini feda eden siz öğretmenlerimizin azmi, merhameti, cesareti, memleket sevgisi ve inancı gelecek nesillerimize yol gösterecektir. Tüm bu gayretler ile okullarımızda düşünen, analiz eden, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürebilen, çağdaş ve demokratik anlayışı özümseyen, kültür birikimini milli ve manevi değerleri ile besleyen bireyler yetişecek ve çocuklarımız yaşadığımız çağa değil yaşayacakları çağa hazır hale geleceklerdir."