Havza
'da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde 25 Mayıs Anadolu Lisesi
tarafından düzenlenen programda, öğretmenliğin insanlığın var olduğu günden bu yana en ulvi meslek olduğunu söyledi.
İnsan yaşamının her döneminde öğretmenlere ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Bağlam, "Öğretmenler kılavuzdur. Kılavuzu düzgün olan hiçbir insan yolda kalmamıştır. Fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimizin gününü kutlarım." dedi.
Şiirlerin okunduğu, öğretmenlik mesleğine yeni başlayan ve stajyerlik dönemleri sona erenlerin öğretmenlik yemini ettiği programda emekliye ayrılan öğretmenlere de Kaymakam Metin Yılmaz
tarafından şeref belgesi verildi.
Yılmaz, öğretmelerin önemli bir görev yaptıklarını belirterek, "Amacımız milli ve manevi değerlerine bağlı, aynı zamanda akademik başarıyı yakalamış bireyler yetiştirmek. Bunun için yapılması gerekenler için her zaman yanınızdayız." dedi.
Program, ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından son buldu.
Etkinliğe İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cengiz Metin ile davetliler katıldı.
Anadolu Lisesi,Havza