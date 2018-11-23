Bartın
Valisi Sinan Güner
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Vali Güner, mesajında öğretmenlerin çocuk ve yarınların güvencesi olan gençlerin daha nitelikli bireyler olarak hayata hazırlanmalarındaki en önemli yapı taşı olduğunu belirtti.
Öğrencilerin, Türk milletinin milli, manevi ve kültürel değerlerini içselleştirmiş, yüreğinde vatan sevgisi taşıyan, Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı, dünyayı takip eden ve bizzat ona yön veren, ahlaklı, dürüst, çalışkan insanlar olarak toplumda yer almalarının öncelikleri olduğunu ifade eden Güner, şunları kaydetti:
"Eğitimden kastedilen sadece akademik kazanımlar değil yetenekleri keşfedilmiş, nitelikleri arttırılmış, içinde yaşadığı topluma yarar sağlayan; bilim, teknoloji, sanat, kültür ve spor dünyasına katkıda bulunan erdemli insanlar kazandırmaktır.
Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyor, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarılar diliyorum."
Sinan Güner,Bartın