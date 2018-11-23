Batman
'ın Sason
ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla belediye personelleri öğretmenlere karanfil verdi.
Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar
, öğretmenlerin insanlığı aydınlık yarınlara taşıyan adsız kahramanlar olduğunu, çocukların ve gençlerin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenlerin ülkenin de bu vesileyle geleceğine yön verdiklerini söyledi.
Sason'da göreve yapan tüm öğretmenlere meslek hayatlarında başarılar dileyen Başkan Uçar, şöyle konuştu:
"Özgürlüğü, bağımsızlığı, ulusal egemenliği, Cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyan bu değerleri koruyup yüceltecek kuşakları yetiştiren değerli öğretmenlerimiz, en zor şartlarda bile ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun."
Belediye personeli de öğretmenlere karanfil dağıttı.
Cuma Uçar,Batman,Sason