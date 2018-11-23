Düzce
Belediye Başkanı Durmuş Ay ve Düzce Üniversitesi
(DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.
Başkan Ay, mesajında, gelecek nesillerin öğretmenler sayesinde aydınlık olacağını bildirdi.
Ay, 24 Kasım'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'e başöğretmenlik unvanının verildiği tarih olarak kutlandığını ifade ederek "Çocuklarımızın fikir ve kanaat sahibi olmalarında hayati bir rolü olan, sahip oldukları ilmi ve irfanı, öğrencilerine aktaran, yetişmekte olan yeni nesillere şekil ve renk veren öğretmenlerimiz; bizler için de büyük önem teşkil etmektedir. Yarınlarımızın yetiştirilmesi görevini fedakarca üstelenen kıymetli öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceği açısından çok büyük sorumluluk taşıyor ve bu görevi layıkıyla yerine getiriyorlar."
DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da, öğretmenlerin, ülkemizin her yerinde görev alarak, gerçekleştirdikleri özverili çalışmalarla ülkeye bağlı nesiller yetiştirdiğini ifade ederek, şunları aktardı:
"Kutsal olduğu kadar mesuliyeti de ağır olan bir mesleği icra eden öğretmenlerimiz, öğrettiğinden ziyade, yetiştiren, eğiten, terbiye eden, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla açığa çıkaran ve onlara vizyon aşılayan kişilerdir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bilgiyi, erdemi ve tüm insani değerleri öğreten ve ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasında büyük rol oynayan Baş Öğretmen Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, bu kutsal meslek uğruna şehit düşen eğitim neferlerimizi rahmetle anıyorum."
Düzce Üniversitesi,Düzce,Nigar Demircan Çakar