Zonguldak
'ta, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş
, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, öğretmenlerin gününü kutladığını söyledi.
"Öğretmenlerimizin yerine ikame edeceğimiz hiçbir şey bugüne kadar bulunamadı." diyen Bektaş, şöyle konuştu:
"Çok değişik tecrübeler yaşadık ve taşları yerine oturtabildiğimizde başarılı oluruz. Oturtamadığımızda öğretmen ve okulun yerine başka figürleri koymaya çalıştığınızda başımız beladan kurtulmaz. Şu anda içinde bulunduğumuz ortam bile bize öğretici. Ülke ve ulus olarak eğitim işini başarmak zorundayız. Bu işi de sadece öğretmenlerimizle yapacağız. Tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Gününüz kutlu olsun."
Etkinlikte, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesinin ardından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edildi.
Erdoğan Bektaş,Zonguldak