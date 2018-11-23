23 Kasım 2018 Cuma 17:32



23 Kasım 2018 Cuma 17:32

Şarkışla ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okullarda yaş pasta kesildi.Kaymakamlık tarafından, okullardaki öğretmen sayısına göre hazırlattırılarak ilçedeki okullara gönderilen 42 yaş pasta öğretmenler tarafından okullarında kesildi.Kaymakam Akif Pektaş da aday öğretmenlere birlikte makamında pasta kesti.Öğretmenlik görevinin kutsal bir görev olduğunu belirten Pektaş, "Öğretmenler günü diğer bütün günlerden daha farklı. Çünkü öğretmenlik mesleği diğer mesleklerden farklı bir meslek, zor bir meslek. Sizler bu mesleği isteyerek tercih ettiğinize göre en başta zoru kabullenmişsiniz Sizler için kapımız 24 saat açık, her zaman yanınızdayız." dedi.Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da belediye adına Öğretmenler Günü anısına 572 bardak kupa yaptırarak öğretmenlere hediye ettiklerini belirtti.İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen de ilçede yaptıkları faaliyetler hakkında Kaymakam Pektaş'a detaylı bilgi verdi.Ergen, Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli olmuş öğretmenlerle hasta olan öğretmenleri evlerinde ziyaret ettiklerini ve 572 öğretmene, mektup gönderdiklerini söyledi.