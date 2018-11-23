Hayrabolu
ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Sadi Kıyak Öğretmenevi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Nair, yaptığı konuşmada, yeni nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin büyük emeği olduğunu belirterek, "Öğretmenler toplumun tüm kesimlerine yol gösteren birer önderdir ve öğretmen, mesleğini fedakarca, aşkla ve şevkle yapandır." dedi.
Tören sonunda emekliye ayrılan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" takdimi yapıldı ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Hayrabolu