İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu'nu ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.
İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile Şube Müdürleri ve personel tarafından da 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
, Giresun
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk
Anadolu Lisesi, Hurşit Bozbağ Kız Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım
Mesleki ve Teknik Andadolu Lisesi, Aksu
Şehit Hakan Gemici Ortaokulu, Mithatpaşa Ortaokulu, Teyyaredüzü Ortaokulu, Kanuni Ortaokulu, Çotanak ilkokulu, 23 Nisan
ilkokulu ve Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret edildi.
Emniyet Müdürü Aktaş, yayımladığı mesajında, emniyet teşkilatı olarak başta okul müdürleri olmak üzere, dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerin, öğretmenler gününü kutladı.
Giresun,Anadolu Lisesi