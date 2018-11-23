23 Kasım 2018, 18:10
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24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım Öğretmenler Günü

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu'nu ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu'nu ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile Şube Müdürleri ve personel tarafından da 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Hurşit Bozbağ Kız Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Andadolu Lisesi, Aksu Şehit Hakan Gemici Ortaokulu, Mithatpaşa Ortaokulu, Teyyaredüzü Ortaokulu, Kanuni Ortaokulu, Çotanak ilkokulu, 23 Nisan ilkokulu ve Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret edildi.

Emniyet Müdürü Aktaş, yayımladığı mesajında, emniyet teşkilatı olarak başta okul müdürleri olmak üzere, dünyanın en kutsal vazifesini yapan tüm öğretmenlerin, öğretmenler gününü kutladı. Giresun,Anadolu Lisesi
23 Kasım 2018 Cuma 18:10