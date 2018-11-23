24 Kasım Öğretmenler Günü

Edirne
'deki resim öğretmenlerinin yaptığı resimlerden oluşan sergi açıldı.
Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü
'nde açılan sergide yaptığı konuşmada, öğretmenlerin büyük bir aile olduğunu söyledi.
Böyle büyük bir zümreye sahip olmaktan kıvanç duyduğunu aktaran Güler, "Ulu Önder Atatürk
'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'ni yaşatacak olan gençlerimizi sizler yetiştiriyorsunuz. Bir anlamda sizler sanatçısınız. Genç
dinamik ve körpe zihinleri, çocuklarımızı alıp işliyorsunuz. Onları geleceğe, hayata hazırlıyorsunuz. Onların çağdaş bilgi ve donanımla geleceğe daha güvenle bakmaları için her türlü fedakarlığı özveriyi ve çabayı sarfediyorsunuz." dedi.
Edirne Milli Eğitim Müdürü Cırıt da öğretmenler gününün çok değerli bir gün olduğunu belirterek, "Öğretmeni her gün anlatsak, mürekkep mürekkep sayfalara döksek, yine de öğretmenlerimizin çocuklara kazandırdığı eğitimi, öğretimi anlatamayız." diye konuştu.
Konuşmaların ardından öğretmenler ve protokol üyeleri açılan sergiyi gezdi.
Öte yandan, Edirne Valisi Ekrem Canalp
de, öğretmeleri makamında kabul ederek, öğretmenler gününü kutladı.
Mustafa Kemal Atatürk,Edirne