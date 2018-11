23 Kasım 2018 Cuma 18:21



TBMM Başkanı Binali Yıldırım , geleceğin teminatı çocuklara emek veren her bir öğretmenin milletin kıymetlisi olduğunu belirtti.Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bugünün, çocukları hayata hazırlayan öğretmenlere karşı taşınan samimi hisleri ifade etmek için güzel bir fırsat olduğunu ifade etti.Öğretmenlerin, bilgi ve tecrübeleriyle hayata hazırladıkları öğrencileri topluma faydalı fertler haline getirerek milletin istikbaline yön verdiklerini kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:"Bugün, çocuklarımızı hayata hazırlayan öğretmenlerimize karşı taşıdığımız samimi hisleri ifade etmek için güzel bir fırsattır. Öğretmenlerimiz, bilgi ve tecrübeleriyle hayata hazırladıkları öğrencilerimizi topluma faydalı fertler haline getirerek milletimizin istikbaline yön verir. Bu sebepledir ki geleceğimizin teminatı evlatlarımıza emek veren her bir öğretmenimiz milletimizin kıymetlisidir.Ülkemizin her köşesinde büyük bir fedakarlıkla görev yapan, çocuklarımızı, gençlerimizi aklın, bilginin, ahlakın ve vicdanın rehberliğinde fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir şekilde yetiştirmek için gayret eden öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum. Başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."