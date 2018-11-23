Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen programa, Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre
, Rektör
Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Programın açılışında konuşan Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Türkiye
'de harf devriminden yaklaşık on yıl sonra, okuma yazma oranının, milli eğitim seferberliğini Anadolu coğrafyasına yayan Mustafa Kemal Atatürk
öncülüğünde yüzde 20'ye yükseldiğini söyledi.
Bunun dünyada görülmemiş bir ilerleme olduğunu belirten Çiçek, "Ülke çapında cehaletin önüne geçilmesi adına gencinden yaşlısına yeni alfabenin öğretilmesi adına çalışmalar sürerken, 24 Kasım 1928 tarihine gelindiğinde Millet Mektepleri açılmıştı. Bu büyük seferberlik sürecinde Millet Mekteplerinin açılışı ile birlikte Ulu Önder Atatürk'e de Başöğretmenlik unvanı verilmişti." dedi.
Türkiye'nin, öğretmen yetiştirme konusunda köklü bir geleneğe sahip olduğunu söyleyen Rektör Çiçek, yarının teminatı olan genç nesillerin ancak kurumsallaşmış, yenilikçi, ne amaçladığını bilen, bilimi öncü olarak kabul eden öğretmenlerin ellerinde yeşereceğini ifade etti.
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Duman da öğretmenliğin insana insan olmayı öğreten bir meslek olduğunu belirterek, bu mesleği seçen herkesin iyilikten yana saf tutmak zorunda olduğunu söyledi.
Program, verilen konserle sona erdi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,Muğla