24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Muğla
İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre
ve beraberindeki öğretmenlerden oluşan heyet, Muğla Valisi Esengül Civelek
'i ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Civelek, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Öğretmenlik mesleğinin dünyanın en kutsal ve saygın mesleği olduğunu dile getiren Civelek, "Eğitmeyi, öğretmeyi meslek edinen birey ve toplumu şekillendiren, geleceğimizi inşa edecek, yönetecek, geleceğimize yön verecek yeni nesilleri yetiştiren bu kutsal mesleğin temsilcisi öğretmenlerimize müteşekkiriz." diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte düzenlenecek etkinlikler hakkında Vali Civelek'e bilgi verdi.
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