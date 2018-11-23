24 Kasım Öğretmenler Günü, Sakarya
'da Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi
'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Adapazarı Tansu Çiller
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programa, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Vali yardımcıları, kaymakamlar, daire müdürleri, il ve ilçe milli eğitim yöneticileri, okul müdürleri, gaziler ve öğretmenler katıldı.
Vali Nayir, burada yaptığı konuşmanda, öğretmenliğin emek, özveri, sabır, sevgi ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın birer çiçek olduğunu düşünürsek, öğretmenlerimizin de çocuklarımızı bir bahçıvan nezaketinde, zarafetinde, hassasiyetinde yetiştirmeye çalıştıklarına inanıyorum. Bu çiçeklere bizim tarihimizden gelen renkleri, sanatımızdan gelen desenleri, kültürümüzden gelen kokuları işlemeli ve geleceğimizi bu çocuklara emanet etmeliyiz. İnanıyorum ki bütün öğretmenlerimiz de bunu yapacak güçte ve kabiliyettedirler." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş
da gücünü sevgiden alan emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen değerli ve saygın bir mesleğe sahip olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.
Törenin sonında mesleğe yeni adım atan aday öğretmenler yemin ederken, emekliye ayrılan öğretmenlere de Hizmet Şeref Belgesi verildi.
Sakarya,Anadolu Lisesi