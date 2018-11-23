Tosya
Kaymakamı Deniz Pişkin
, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin
'e, eğitim, öğretime verdiği destekler nedeniyle teşekkür plaketi verdi.
Belediye Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Kaymakam Deniz Pişkin, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.
Belediye Başkanı Kazım Şahin'in de emekli bir öğretmen olduğunu hatırlatan Kaymakam Pişkin, şunları kaydetti:
"Öğretmenler günü, görevi başında ki öğretmenlerle birlikte emekli öğretmenler için de özel bir gündür. Bizde bu özel günde emekli öğretmen olan belediye başkanımızı ziyaret ederek gününü kutladık. Hem de eğitim-öğretim hizmetlerine vermiş olduğu büyük katkılardan ve desteklerden dolayı teşekkür ifadesi olarak bir plaket takdim ettik. Ben bir kez daha bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim."
Başkan Kazım Şahin de, öğretmenliğin biten bir meslek dalı olmadığını ifade ederek teşekkür etti.
Tosya,Deniz Pişkin,Kazım Şahin