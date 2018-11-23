Diyarbakır
'ın Bismil
ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
İlçedeki bir düğün salonunda öğretmen ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen program, öğretmenler korosunun müzik dinletisi ve öğrencilerin okuduğu şiirlerle başladı.
Programda konuşan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel
, hem kaymakamlık hemde belediye olarak eğitimi her zaman en öncelikli sırada tuttuklarını söyledi.
Yüksel şöyle devam etti:
"Biz kendi çocuklarımız için nasıl bir eğitim istiyorsak nasıl bir öğretmen istiyorsak aynı şekilde başkalarının çocuklarına da o şekilde öğretmen olmamız gerekiyor. Bu bizim hassas çizgimiz olmalı bunu sağlayabildiğimiz sürece her çocuğu kendi çocuğumuz gibi gördüğümüzde ve çocuklarımızın kalbine sevgiyle dokunduğumuz sürece başarılıyız demektir.
Başarıların daim olmasını temenni ediyor, bu anlamlı etkinlikte bizlerle beraber olan başta öğretmenlerimiz olmak üzere Milli Eğitim çalışanları ve Belediye çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Hepinizin günü tekrar kutluyorum saygılarımı sunuyorum."
Konuşmaların ardından Yüksel ilçede önemli başarılara gösteren öğretmenlere takdir belgesi verildi.
Stajyer öğretmenler, yeni başlayacakları görev öncesi hep birlikte yemin etti.
Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından öğretmenlere karanfil dağıtıldı.
Diyarbakır,Bismil